Kanye West arrache le smartphone d’une paparazzi après une question irrespectueuse sur Bianca Censori

Nouvel incident a eu lieu entre un photographe et Kanye West, mais la séquence s’est bien terminée après un échange entre les deux protagonistes. Les paparazzis ne lâchent pas Ye et le suivent à ses moindres sorties.

Dernièrement, le rappeur américain a invité ceux postés devant un studio pendant un shooting de sa femme pour les inviter à venir à l’intérieur pour prendre quelques photos de Bianca Censori. Cette fois-ci, c’est sans Bianca Censori qu’il a été interpellé en étant questionné sur leur relation, en référence aux nombreuses rumeurs sur les règles imposées à la jeune femme depuis leur union.

Questionné s’il « contrôle » Bianca Censori, Kanye West attrape le téléphone d’un paparazzi !

C’est ce lundi 29 janvier que la scène a eu lieu lorsque Kanye West s’est rendu à la cérémonie de la Walk of Fame de Charlie Wilson. Un photographe du média TMZ l’a filmé en train de marcher dans la rue pour l’interroger : “Les gens veulent savoir si Bianca a sa libre volonté ? Les gens disent que tu la contrôles.”. Cela n’a pas plu à Ye, qui s’est agacé en arrachant le téléphone des mains du photographe en répondant : “Je m’en fous. Ne viens pas me demander des conneries. Je suis une personne, mec ! Ne viens pas me demander ce genre de conneries. Tu as des enfants ? Exactement. Alors, que faites-vous ? Pour qui travaillez-vous ? Pourquoi vous sentez-vous bien ?”.

Kanye West a ensuite eu une discussion avec cette personne : “Je suis un être humain. TMZ, vous montez les célébrités. Toutes ces conneries. Je me fiche de ce que vous allez faire, de ce que vous avez à dire. Ne venez pas me chercher avec ça. Viens vers moi comme ça. Tu penses que parce que tu es une femme blanche, tu peux m’approcher comme ça ?”. Ye a tout d’abord refusé de rendre le smartphone à cette personne au début de l’échange, avant de finalement changer d’avis et de lui rendre, mais sans s’expliquer sur les allégations sur sa vie privée avec Bianca Censori, à qui il imposerait un régime alimentaire strict, un style vestimentaire trop osé et l’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux.