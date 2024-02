Drake se moque de sa sextape présumée, “les rumeurs sont vraies”

Après son commentaire amusé à Adin Ross en réaction au buzz de sa sextape, Drake vient encore d’y faire référence lors de son dernier concert et a encore préféré en rire sans démentir si la séquence est authentique ou non.

Sur scène, Drake évoque la fameuse vidéo de manière ironique !

Bien malgré lui, Drake a enflammé les réseaux cette semaine. Une vidéo est apparue sur Twitter dans laquelle un individu est filmé, couché sur un lit en train de se faire plaisir intime. L’homme ressemble clairement à Drizzy et de plus, le lit est similaire à celui présent dans le jet privé du rappeur, alimentant ainsi la théorie qu’il s’agit bien de lui, d’autant plus qu’aucun démenti n’a été fait depuis la diffusion de la séquence.

Drake, de son côté, poursuit sa tournée avec grandeur. Il vient d’offrir 100 000 dollars à une femme atteinte du cancer qui a réussi à battre la maladie et s’est produit à la Bridgestone Arena à Nashville ce jeudi. Lors de sa performance, Drizzy n’a pas pu s’empêcher d’évoquer cette affaire de sextape sur le ton de l’humour. “Je sais que vous attendez probablement que je réponde à ce sujet, donc les rumeurs sont vraies“, a-t-il commenté au micro sous les rires de la foule. Une séquence filmée par des fans dans le public qui ont ensuite relayé les images sur le web.

Le mystère demeure donc sur la véracité de cette fameuse vidéo que Drake préfère ne pas prendre au sérieux, alors que Taylor Swift a dernièrement subi le même type de mésaventure avec la diffusion de deepfakes, du contenu multimédia généré par l’intelligence artificielle.