Kanye West : la tenue toujours plus osée de Bianca Censori

Nouvelle apparition en public de Bianca Censori avec Kanye West dans une tenue très provocatrice qui en laisse apparaître un peu trop. La femme de Ye à Milan s’est encore affichée dans une tenue sauvage en cuir pour un défilé de mode.

En début d’année, Kanye West l’avait annoncé sur son compte Instagram, pour 2024 la tendance sera « sans pantalon ». Le rappeur américain n’applique pas cette règle pour ses tenues vestimentaires, mais sa compagne semble bien déterminée à suivre cette ligne de conduite, comme le démontre encore son look à l’occasion de la fashion week à Milan. Quelques jours avant sa venue à Paris pour l’écoute de son dernier album à l’Accor Arena lors de la listening party ce week-end, Ye a passé la semaine en Italie, et à chaque apparition du couple de stars, les fans se demandent ce que va encore porter Bianca Censori pour se faire remarquer et la jeune femme a encore réussi à faire parler d’elle avec un étonnant style vestimentaire.

Bianca Censori nue son étrange accoutrement avec Kanye West !

Vendredi, pour la Fashion Week, Bianca Censori accompagnait son mari Kanye West pour assister à un défilé, et elle a opté pour une tenue toujours aussi déroutante, un habit à la forme d’une “bâche” très légère, sans aucun sous-vêtement. Il était clairement visible qu’elle était entièrement nue en dessous et a encore attiré l’attention des photographes ainsi que des journalistes, en ayant également changé de coupe de cheveux avec une frange, alors que Ye continue de porter son grillz dentaire en plaque de titane.

Sur les images publiées sur le web, la jeune femme inquiète encore ses fans car elle n’affiche aucun sourire et ne semble pas très heureuse d’être présente à cet événement sous les feux de la rampe. “J’ai de la peine pour elle”, “Elle a l’air très triste”, “Les lumières sont allumées, mais il n’y a personne à la maison. On peut clairement voir le vide dans ses yeux”, commentent les internautes sur cette nouvelle sortie du couple Bianca Censori et Kanye West, qui devrait encore raviver les rumeurs sur l’emprise du rappeur sur sa femme.

YE & BIANCA CENSORI AT THE MARNI FW24 SHOW IN MILAN TODAY 🇮🇹 pic.twitter.com/R3h9M4nc1H — ☨ (@praiseonoowu) February 23, 2024

Ye and his wife Bianca Censori photoshoot pic.twitter.com/FgGc6N79QZ — Ye Lawyer (@TheLifeofEllie7) February 23, 2024