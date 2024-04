Mia Khalifa et Drake : quand la rumeur d’une liaison privée devient virale

Ça chauffe en ce moment pour Drake, en plein clash avec le reste du rap game, au point que la rumeur d’une relation avec Mia Khalifa a refait surface, en référence à une ancienne vidéo privée qui aurait circulé sur les réseaux il y a quelques semaines.

Depuis l’attaque de Kendrick Lamar contre J.Cole et Drake, la tension est palpable entre les rappeurs. Rick Ross s’est lancé dans un clash contre l’artiste Canadien et a sorti un disstrack dans lequel ce dernier est accusé de ne pas assumer d’être noir ainsi que d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour refaire son nez. Drizzy a répliqué sur ses réseaux sociaux pour démentir l’information de Rozay en révélant une conversation privée avec sa mère, tout en assurant vouloir régler ce différend. Dans toute cette discorde, la rumeur d’une liaison entre l’auteur de “For All the Dogs” et Mia Khalifa a resurgi.

En effet, il y a quelque temps, une fuite d’une supposée se*-tape de Mia Khalifa et Drake a enflammé le web, ainsi qu’une autre du rappeur dans un moment privé. Les images avaient fait le buzz sur Twitter et suscité les moqueries des internautes, s’amusant de l’anatomie du Canadien. De nombreux faux montages, comme celui illustrant cet article, étaient aussi apparus sur les réseaux. Les deux protagonistes n’ont pas fait de commentaires sur cette fameuse rumeur, dont l’authenticité paraît peu probable, mais elle fait écho à l’ancienne déclaration de l’ex-actrice des films pour adultes en 2015, selon laquelle Drizzy aurait tenté de la draguer.

Dans une interview pour Complex, Mia Khalifa avait en effet assuré avoir été contactée par des messages privés par un chanteur connu, et avoir été gênée par cette requête dont les intentions étaient évidentes. Elle n’a pas explicitement cité de nom, mais lorsque son interlocuteur a montré une photo du rappeur, elle assure que son nom de scène se termine bien par la syllabe “rake”, laissant peu de place au doute sur le fait que ce soit Drake à qui elle a donc mis un vent.