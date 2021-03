Kaaris réalise une grosse performance avec Château Noir devant Hatik et Ninho

Meilleur démarrage de ce vendredi pour Kaaris

Grosse performance pour Riska avec le premier extrait de la réédition de l’album “2.7.0” sans Zumba à paraître pour la fin du mois, le morceau “Château Noir” qui marque le retour de la collaboration entre Therapy et Kaaris vient de faire la meilleure entrée dans le Top Singles France vendredi dernier sur Spotify.

Alors que le projet “Château Noir” était depuis plusieurs semaines annoncé comme une nouvelle mixtape de Riska, ce projet sera finalement une simple réédition de son dernier album en date paru le 4 septembre 2020, le rappeur Sevranais a confirmé l’information en dévoilant le titre éponyme de ce projet ainsi que le lancement des précommandes pour une sortie fixée au 26 mars 2021.

A cette occasion Kaaris a également présenté le clip du single réalisé par Black Anouar, la vidéo cumule déjà plus de 1,6 millions visionnages, un titre dans lequel il dédicace PNL et s’en prend à Jean Messiha qui lui a répondu en l’invitant à venir débattre dans l’émission Touche Pas A Mon Poste mais le Dozo en a remis une couche dans une story Snapchat, le rappeur de Sevran ne devrait pas accepter la proposition préférant se concentrer sur la promotion de son nouveau titre réalisant la meilleure entrée single le jour de sa sortie devant Hatik qui vient de sortir son nouvel album “Vague à l’âme” et les titres de la bande originale du film “En passant pécho” produite par Dj Kore et Sadek dont le morceau “Mon Pote” de Ninho a également fait une entrée remarquée dans le classement.