Shone adresse un message fort à Ninho

Déjà certifié disque d’or avec son nouvel album Jefe avec lequel il a réussi à placer tous les titres aux premières places du dernier classement du Top Single et Ninho est monté sur la scène de Bercy pour deux concerts. Un événement marqué par la présence de nombreux invités de la scène urbaine, un choix salué par le manager de Freeze Corleone, Shone.

«C’est ça que j’aime voir dans rap» déclare Shone

Ninho a réuni le gratin du rap francophone pour fêter la sortie de son dernier opus vendu à plus de 66 000 exemplaires en premières semaine. De passage à Bercy pour deux concerts afin de retrouver son public et de défendre sur scène les titres de Jefe ainsi que ses classiques N.I a mis le feu à l’AccorHotels Arena de Paris dans une ambiance de folie. Damso a fait sensation en reprenant son single « Macarena » lors de cet événement, Mac Tyer Lacrim, Zola, Leto, Orelsan, SCH, Koba LaD, Gazo, Hamza, Niska, Heuss l’Enfoiré ainsi que Rim’K du 113 pour interpréter le tube « Air Max » ont tous été conviés à la fête au plus grand plaisir de la foule Parisienne.

Une belle image du rap renvoyée par Ninho

Loin des clashs, Ninho n’hésite pas à multiplier les collaborations depuis le début de sa carrière comme il l’a encore prouvé cette année enchainant les featurings même s’il a fait le choix de ne faire aucune collaboration sur Jefe. N.I s’est affirmé comme l’un des rappeurs français les plus fédérateurs du game, une position que Shone a tenu à rappeler dans un message élogieux.

« Le mouvement de Ninho, c’est ça que j’aime voir dans rap. Invitations de divers artistes à son Bercy, sur scène ensembles… L’esprit du rap n’est pas individualiste mais collectif, cela donne de grands moments pour le public et pour les artistes. Plus de ça les gars. Bravo. » a tweeté Shone pour remercier Ninho.

Le mouvemement de Ninho, cest ça que jaime voir dans rap.

Invitations de divers artistes à son Bercy, sur scene ensembles…

L’esprit du pera n est pas individualiste mais collectif, cela donne de grands moments pour le public et pour les artistes.

+ de ça les gars.

Bravo. — SHONE GFG MODESTEMENT (@SHONEGFG) December 13, 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 13or-du-hiphop (@13or_du_hiphop)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 13or-du-hiphop (@13or_du_hiphop)