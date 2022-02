Naza et Imen ES : c’est officialisé

La connexion entre Naza et Imen ES est enfin révélée ! Le featuring entre l’artiste originaire du Congo et la chanteuse est officiel depuis quelques jours avec l’annonce de la sortie de cette collaboration inédite intitulée « Vie de rêve » sur les réseaux avec les premières images clip disponible depuis ce jeudi 10 février.

Naza fait son retour en ce début d’année après le succès de son album « Gros bébé » paru en 2020 certifié disque d’or et des nombreuses collaborations en 2021 avec notamment Mister V sur « Le tour », Jok’Air sur « Oh Nana », Gims pour « Ça fait mal », L’Algérino sur « Number One », Kanoé pour « Bonkasa » ou encore sa participation à la compilation de Jul, « Le Classico organisé ». L’auteur de « Joli Bébé » a décidé d’inviter Imen ES pour son nouveau single qui devrait la sortie prochaine d’un prochain album.

Naza et Imen ES réunis pour un hit en puissance

Imen ES est habituée à collaborer avec des artistes de la scène urbaine francophone comme récemment avec MHD sur le titre « Appelez-les » et Niro pour « Lovés », des morceaux extraits de son dernier album « Es ». Elle a aussi déjà travaillé avec Jul sur « À la vida à la muerte », avec Benab sur « Nia » et « Maladie », avec Da Uzi pour le single « Les traîtres » ou encore avec Rohff, « Apaise ton coeur ».

Le single « Vie de rêve » produit par Binguy est disponible sur les plateformes de streaming ainsi que son clip sur clip. « Bébé, t’es ma reine, faudrait qu’on arrête. Tu sais qu’j’suis un bandit, j’veux la vie de rêve. Tu dis qu’j’suis ta reine mais j’veux qu’tu t’arrêtes. Je sais qu’t’es un bandit, t’aimes la vie de rêve » interprètent les deux artistes dans le refrain du morceau à découvrir dès maintenant avec sa mise en images.