Lacrim devient milliardaire en...

Une belle consécration pour le rappeur !

Lacrim franchit un nouveau cap dans sa carrière cette année grâce au succès de ses derniers projets qui lui ont permis d’atteindre le chiffre symbolique du milliard d’écoutes sur Spotify comme récemment PLK, Vald ou encore Koba LaD. Un bel exploit à son actif sur les plateformes de streaming pour Karim Zenoud qui a fait ses débuts dans le rap en 2010 avec la mixtape, « Liberté provisoire ».

Lacrim établit son succès sur la durée

Lacrim a réussi à atteindre les sommets en cumulant les projets réussis comme ses 4 albums, « Corleone » en 2014, « Force et Honneur » en 2017, « LACRIM » en 2019 et enfin « Persona non grata » en 2021 ainsi qu’avec ses mixtapes comme les 4 volumes « R.I.P.R.O ». C’est grâce à ses récents titres en solo, des morceaux tel que « Kanun » et « L’immortale » (7 millions de streams) qu’il vient de passer le cap du milliardaire d’écoutes ainsi qu’avec ses anciens titre comme « Ce soir ne sors pas » avec Gims (35 millions de streams), « Noche » avec Damso (32 millions), « Oh bah oui » avec Booba (23 millions), « A.W.A » avec French Montana (47 millions), « Boston George » avec Maes (31 millions).

Karim Zenoud a également fait un carton sur Sotify avec sa collaboration sur la compilation « Le Classico Organisé » de Jul sortie le 5 novembre 2021 avec le single « La loi de la calle » en compagnie de Alonzo, Mister You, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi dont le morceau totalise plus de 25 millions de streaming ou encore avec sa participation sur la bande originale du film « En passant pécho » parue le 12 mars 2021 sur la chanson « Mango » en featuring avec Dj Kore, le titre affiche 19 millions d’écoutes.