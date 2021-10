Koba LaD devient milliardaire en...

Un rappeur qui cartonne !

Koba LaD a franchi un nouveau cap cette année grâce au succès de sa dernière mixtape et le prouve en chiffres avec le milliard d’écoutes sur Spotify, un bel exploit à son actif sur les plateformes de streaming en attendant de découvrir le second volet de sa mixtape actuellement en préparation et dont il a annoncé la sortie prochainement du premier extrait.

Le succès de Koba est phénoménal

Koba LaD a réussi à atteindre les sommets cette année avec le titre « Daddy chocolat » en featuring avec Gazo extrait de mixtape « Cartel Vol. 1 » paru au mois de juin. Le clip s’approche des 30 millions de visionnages sur Youtube et figure toujours dans le Top 20 des singles les plus écoutes en France sur la plateformes de streaming Spotify plusieurs mois après sa sortie c’est ce morceau toujours aussi populaire qui a notamment permis au rappeur Parisien d’atteindre un nouveau seuil dans sa carrière.

RR 9.1 a largement contribué au milliard de Koba LaD

En effet Marcel Junior Loutarila de son vrai nom vient de rejoindre le cercle très fermé des rappeurs français milliardaire en streams, il a dépassé le milliard de streams sur Spotify. Un chiffre atteint grâce aux singles « Coffre Plein » en featuring avec Zed et Maes extrait de l’album « Détail » sorti en 2020 avec plus 49 millions de streams ainsi que « Daddy chocolat » avec près de 40 millions de streams mais le titre « RR 9.1 » en collaboration avec Niska issu de l’album « L’Affranchi » paru en 2019 avec 70 millions d’écoutes sur la plateforme reste sa plus grosse performance.

Koba LaD ne compte pas s’arrêter là. Il vient récemment de faire monter la pression au sujet de son projet « Cartel Vol. 2 » en annonçant sur son compte Twitter, « J’vais vous apprendre la musique attendez juste un peu » de quoi susciter l’engouement des fans pour cette nouvelle mixtape à venir.