Central Cee entre dans la légende avec cet exploit

Le succès fulgurant de Central Cee se poursuit et plus rien ne semble pouvoir l’arrêter ! Le tube “Doja” du rappeur britannique enchaine les records et vient encore de réaliser un nouvel exploit, de quoi lui permettre de marquer l’histoire.

Après avoir touché le jackpot en signant un contrat astronomique de 20 millions de dollars avec la maison de disque, Columbia Records, Central Cee a accepté une nouvelle collaboration avec un rappeur français pour le single “Eurostar” sur le nouvel album de Ninho, sa seconde connexion avec un artiste francophone suite au featuring en compagnie de Freeze Corleone sur “Polémique“. Cette semaine, le rappeur anglais a aussi fait l’actualité pour une autre raison, un nouveau record sur Spotify.

Dévoilé au mois de juillet 2022, le single “Doja” est devenu un hit avec plus de 118 millions de vues sur Youtube pour le clip, sur les plateformes de streaming le morceau cartonne également et vient d’entrer dans la légende. Propulsé par le phénomène TikTok, le single dépasse les 473 millions d’écoutes sur Spotify, un chiffre impressionnant qui en fait en une année seulement le titre le plus streamé de toute l’histoire du rap britannique, comme vient de le révéler le média Hip Hop All Day. Central Cee détrône la chanson “Bankz” de Ramz.

À noter que Central Cee a récemment décroché un autre record, d’après ChartData, le single “Sprinter” en featuring avec Dave paru le 1er juin 2023 est devenu le titre de rap en Angleterre le plus streamé sur une semaine et totalise désormais 149 millions d’écoutes sur Spotify. Le tube occupe la première place du Top Singles britannique depuis sa sortie, une première pour un rappeur dans le pays.

Central Cee’s “Doja” is now the MOST streamed UK rap song of all time on Spotify 🔥🇬🇧

Incredible achievement considering the song has been out LESS than a year. pic.twitter.com/kOnqlkHopb

— Hip Hop All Day (@HipHopAllDayy) July 9, 2023