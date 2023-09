Booba chambre Rohff et Ciryl Gane sur leurs performances

Booba tacle Ciryl Gane sur le niveau de son adversaire !

La prestation à l’UFC Paris de Ciryl Gane a fait réagir Booba qui déplore le faible niveau de son adversaire pour s’en prendre à Rohff pour avoir fait erreur sur le morceau d’entrée du combattant français dans l’arène. B2O en a remis une couche aussi sur le fait que Housni ne décroche pas certification du Syndicat national de l’édition phonographique.

Les entrées des athlètes français dans la salle de l’Accor Arena pour l’UFC Paris 2 n’ont pas manqué d’être validé par les rappeurs. Gazo a salué la prestation de Ciryl Gane pour sa victoire et le choix du titre « Haine & Se* » afin de faire son apparition dans la salle parisienne. Rohff a validé celui de de Manon Fiorot , entrée avec son titre « R.O.H.F.F ». « Rien de mieux que se préparer au combat sur Seul Contre tous et entrer sur ROHFF pour assurer la victoire à l’UFC. Bien vu Ciryl et Manon. Bravo » commente Housni avec des images de Bon Gamin lors de cet événement sur X. Ce message n’a pas échappé à Booba qui a décidé de le chambrer ouvertement ainsi que « Bon Gamin ».

Rohff et Ciryl Gane recadrés par Booba !

En effet, entre deux attaques contre Maes, Booba a remis en place Rohff pour lui indiquer de Ciryl Gane est entrée sur un morceau de Gazo et non l’un de ses titres avant de l’accuser d’avoir porté la poisse au combattant français de MMA dont le domicile a été cambriolé pendant son combat. Kopp a aussi fustigé le niveau de Serghei Spivac qui n’a pas fait le poids contre le français en le traitant de poser de carrelage. « Rohff, tu portes surtout la poisse ! Et il est rentré sur du Gazo pas sur du C2B (Coui**es de bois ) et il a affronté un poseur de carrelage #chatnoir #toujourspasdecertif #ufcparis SNEP do you know this guy? », déclare B2O dans ce tweet en réponse à Housni avec des images du combat de samedi soir entre le natif de la Roche-sur-Yon et le combattant moldave.

Booba a encore placé une pique contre Rohff dans ce message sur son manque de certifications auprès du SNEP qui annonce tous les lundis les nouvelles récompenses alors que le DUC a dernièrement décroché un nouveau single de platine avec le titre « Gotham » ayant atteint les 30 000 000 équivalents streams. B2O vient aussi d’obtenir un single d’or en Italie avec le morceau « Téléphone » en featuring avec Sfera Ebbasta et le morceau « Léo Messi » vient de franchir le cap des 10 millions d’écoutes sur Spotify.

