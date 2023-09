Gims, Jul, Gazo qui est ce rappeur le plus écouté au mois d’août

Spotify a récemment révélé le classement des 10 singles les plus écoutés en France cet été, le média Midi/Minuit vient de livrer un complément d’informations sur les rappeurs les plus populaires de la plateforme streaming le mois précédent avec le Top 10 des artistes les plus écoutés au courant du mois d’août.

Gims bat Jul sur le mois d’août !

Alors que SDM s’est offert le tube de cet été sur Spotify avec “Bolide Allemand” suivi sur le podium par deux titres de Gazo, “C’est carré le S” avec Naps et Ninho puis “Saiyan” avec Heuss, cela n’a pas suffi à l’artiste du 92i pour être le rappeur français le plus écouté en août sur l’application suédoise. Le média Midi/Minuit a publié un classement des rappeurs francophones les plus populaires uniquement sur le mois passé avec les chiffres des auditeurs mensuels sur Spotify sur cette période.

En tête de ce classement, même s’il n’a aucun morceau actuellement dans le Top Singles, ni depuis ces dernières semaines, Gims crée la surprise et prend largement la première place avec 10 millions d’auditeurs mensuels. L’ex-membre de la Sexion D’Assaut devance sur le podium Jul avec ses 7,9 millions d’auditeurs et Soolking avec 7,5 millions. Gazo arrive en quatrième position avec 7,1 millions d’auditeurs en août, suivi de très près par Heuss et Ninho qui ont totalisé tous les deux 7 millions d’auditeurs, ils occupent la cinquième place ensemble. Tiakola arrive en septième position avec 6 millions et Naps est huitième avec 5,8 millions. Parti en pause jusqu’en 2025, Damso est neuvième avec 5,3 millions et enfin Naza prend la dernière place de Top 10 avec 5,2 millions d’auditeurs.