Booba : Zola, Damso, SCH, Youssoupha impliqués dans ses clashs de la semaine

Alors que son dernier album Ultra s’approche doucement du disque de platine avec désormais un peu plus de 80 000 ventes, la semaine a été très agitée pour Booba sur les réseaux sociaux avec des nombreux tacles contres des autres rappeurs français comme à l’encontre de SCH, Zola puis de Youssoupha avant de réagir à la sortie de l’album de Damso sur Instagram.

En début de semaine, Booba a commencé à sévir dans la story Instagram de La Piraterie en s’en prenant à Zola en l’affichant dans une vidéo au volant d’une moto cross en train de faire une roue levée avec le commentaire “Ah voilà y sont en féfé lambo à Dubai et en mobylette sur paname je savais” en ajoutant les hashtags “Sans rancune, on plaisante” et “Mais c’est réel” suite à la publication du clip de sa collaboration avec Kodes sur “Ghini Ghini” dont la vidéo a été réalisée à Dubai car les deux artistes apparaissent aux côtés de plusieurs gros bolides de la marque Lamborghini. Une publication à laquelle Koba LaD n’a manqué de rajouter une petite couche contre le rappeur repéré par DJ Kore engagé sur son label AWA Gang avec qui il a eu un conflit par le passé, “Ptdddrr sans rancune wch” s’est-il amusé en relayant le post de B2O.

Sur sa lancée le DUC a poursuivi en ciblant pour la première fois de façon étonnante Youssoupha pour ses gouts vestimentaires “Le boug il croit il a dead le bail. Où allons-nous Zobi” s’était-il moqué en affichant la tenue de ce dernier lors de son passage dans l’émission Voice Afrique avant de récidiver alors que Youss avait promis de mettre ça en réponse aux critiques sur son look en affirmant, “Hype au max…on est congolais ou on ne l’est pas…samedi je remets ça”, “Je me dois de rectifier : On est *lais ou on ne l’est pas” Force pas frérot t’es tuba” a ensuite répondu Kopp en l’affichant une seconde fois.

Lors de la sortie de JVLIVS 2, Booba avait également commencé à s’attaquer à SCH notamment suite au record battu par son album par rapport à celui d’Ultra. Le rappeur Marseillais avait réussi à battre les précédents chiffres du meilleur démarrage de l’artiste exilé à Miami mais il a affirmé avoir fait mieux en prenant compte uniquement du streaming car les ventes de la version physique ne sont pas comptabilisées pour son opus. B2O a relayé le classement du Top 8 des ventes albums urbains en 2021 avec JVLIVS à la première place et Ultra en seconde position ainsi que la légende “Sans physique on t’a dit” tout en mettant la légende “Mais avec un physique plus avantageux et sans queue de cheval” pour se moquer de sa coupe de cheveux.

L’ex membre du groupe Lunatic n’en est pas resté là, en visant aussi son ancien compère, Damso, “Le gars c’est Fort Boyard. Ca paraît grave tuba ouais ! C’est pas grave elle a dit mdr” avait-il déclaré en publiant un extrait vidéo de l’interview du Belge sur France Inter au sujet de la série des lettres grecques dans les différents projets de Dems avant de poursuive sur l’annonce de son live d’écoute en direct de QALF Infinity le soir même sur Instagram, “Ecoute exclusive une heure avant la sortie t’es un putain de génie! Hâte de voir ton swagg”. Booba avait finalement surpris tout le monde en commentant l’événement avec des compliments sur les extraits de cet opus.

Malgré son bannissement définitive d’Instagram au mois de décembre dernier, le DUC de Boulogne a donc finalement réussi à rester sur le réseau social en ayant la main sur le compte de la marque de vêtements Le Piraterie depuis ces dernières semaines tout en étant actif sur Twitter ou encore Tiktok suivi par près de 500 000 abonnés sur son compte créé au mois de mars à l’occasion de la sortie d’Ultra.