Wejdene : un feat avec Drake bouclé ?

Wejdene prépare-t-elle une nouvelle dinguerie en s’offrant un featuring international avec Drake ? Questionnée à ce sujet lors d’une session de questions réponses sur le réseau social Instagram, la jeune chanteuse de 17 ans n’a pas démenti l’imaginer bien au contraire. Visiblement, elle serait prête à travailler avec le rappeur Canadien même si cela ne semble être qu’un rêve pour le moment.

Wejdene rêve de travailler avec Drake !

Habituée à enflammer la toile avec ses annonces intrigantes comme lorsqu’elle avait laissé sous-entendre une collaboration avec PNL fin 2020 alors que cette connexion paraissait totalement improbable et que le groupe Parisien ne s’accorde aucun featuring, la chanteuse avait relayé une story affichant le message « On leur dit ? » tout en mentionnant le compte Instagram officiel, « @pnlmusic ». Wejdene avait agité les rumeurs à l’époque avant de nier l’information et d’expliquer qu’il s’agissait du montage d’un fan. L’interprète d’Anissa semble avoir récidivé son coup de buzz.

En effet la protégée de Feuneu a profité d’un échange avec ses abonnés sur Instagram pour répondre à un possible featuring avec Drake. Actuellement en préparation de sa tournée à venir et de son deuxième album dont elle a confirmé la sortie pour cette année, Wejdene a réagi aux questions les plus insolites des fans comme « As-tu des animaux ? », « Tu es chatouilleuse » ou bien encore « Un défaut chez toi que tu pourrais enlever » mais c’est celle sur Drizzy qui a interpellé les internautes.

« Quand le featuring avec Drake ? » a demandé un internaute dans une story, « C’est bouclé hein » a-t-elle répliqué en s’affichant avec le visage perplexe sur la photo pour accompagner la publication de quoi nous indiquer qu’il s’agit là d’un souhait mais qui pour le moment n’a aucune crédibilité. Il y a quelques mois le rappeur/footballeur Dinor avait également affirmé avoir enregistré un titre avec le Canadien sauf que depuis il n’a donné aucune nouvelle de cette collaboration qui n’est toujours pas sortie.