Booba tacle sèchement Aya Nakamura : “l’écriture, c’est niveau 6ème”

Début 2023, un featuring inédit était pressenti entre Aya Nakamura et Booba, mais ce dernier avait même soutenu la chanteuse lors de la sortie de son album “DNK” mais il a fin à cette possibilité par la suite en raison des affiliations de l’interprète de Djadja avec Damso. Depuis cette annulation de leur collaboration, B2O n’hésite pas à envoyer des piques à Aya et vient encore de récidiver.

Booba va encore au clash contre Aya Nakamura qu’il juge hautaine !

“Feat annulé” avait lancé Booba au mois de mai 2023 pour annoncer officiellement que sa connexion avec Aya Nakamura ne se fera pas suite à son interprétation du tube “Dégaine” sur scène avec Damso lors de son concert à l’Accor Arena. Dans une interview pour Le Parisien, l’ancien membre du groupe Lunatic s’est exprimé sur les Jeux Olympiques en France. Il a avoué ne pas avoir été intéressé par cet événement en ayant uniquement regardé l’épreuve de breakdance et a fustigé le choix de Snoop Dogg pour en faire la promotion, car le rappeur américain “fume de la beuh” à longueur de journée.

Booba a aussi confié son avis sur la cérémonie d’ouverture des JO de Paris et notamment la prestation d’Aya Nakamura en déplorant le niveau de son écriture tout en avouant avoir été en contact avec elle, mais l’avoir trouvé trop hautaine et juge la chanteuse surcotée. “Je ne la supporte pas. J’ai eu le malheur d’essayer de discuter avec elle. Je la trouve hautaine, surcotée, elle a des hits, mais sur l’écriture, c’est niveau sixième. Et encore un sixième qui redouble. Elle fait la star, mais elle ne fait rien avancer”, a déclaré le fondateur du 92i qui ne manque jamais l’occasion de tacler d’autres artistes sans mâcher ses mots.