” Mon client a été traumatisé”, Koba LaD a encore des démêlés avec la justice

Koba LaD est une nouvelle fois au cœur d’une affaire judiciaire. Après avoir été impliqué dans un accident mortel, il est désormais accusé de séquestration. Les faits se sont déroulés en avril 2022 et les conséquences pourraient être lourdes pour l’artiste.

Koba LaD de nouveau devant la justice : nouvelles révélations sur l’affaire de séquestration

Le 18 avril 2022, un commando composé de plusieurs hommes, dont Koba LaD, aurait séquestré pendant sept heures l’ancien manager du rappeur, Marvin I., alias Deuspi, ainsi que son frère et sa compagne. Cette séquestration, qui aurait eu lieu au domicile de la victime à Vert-Saint-Denis, aurait été motivée par un différend financier. Koba LaD soupçonnait en effet son ancien manager de lui avoir volé plusieurs centaines de milliers d’euros. « Mon client a été traumatisé, il a peur pour sa vie et se sent en grand danger. » s’est exprimé l’avocat de Deuspi sur cette affaire. « Ma cliente a été victime de séquestration, de vol et de dégradation durant sept heures à son domicile, par sept agresseurs, dont l’artiste Koba LaD, qui était son ami. » a décrit l’avocate de la compagne de Deuspi.

Les victimes de cette séquestration ont subi de lourdes séquelles psychologiques. Marvin I. et sa compagne ont été profondément traumatisés par cet événement. Les avocats des victimes ont dénoncé les violences subies et les conséquences psychologiques durables pour leurs clients.

Cette affaire risque encore de ternir l’image de Koba LaD. Si les accusations sont confirmées, le rappeur pourrait faire face à de lourdes condamnations. Cette nouvelle affaire vient s’ajouter à l’accident mortel dont il a été impliqué, ce qui pourrait bien marquer la fin de sa carrière.