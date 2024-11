Voici pourquoi le combat Mike Tyson vs Jake Paul semble truqué

Le duel entre la légende de la boxe, Mike Tyson, et le youtubeur, Jake Paul, a suscité un engouement sans précédent. Cependant, derrière l’enthousiasme du public, de nombreuses interrogations ont émergé quant à l’authenticité de cet affrontement.

Les internautes, les experts et même des célébrités comme Sylvester Stallone ont exprimé leurs doutes sur la sincérité de ce combat.

Les réseaux sociaux ont rapidement été envahis de théories du complot à la suite de ce combat. Les internautes ont particulièrement pointé du doigt une séquence où Tyson assène un direct à Paul, qui trébuche. La réaction immédiate de Paul, consistant à tirer la langue de manière provocante, a alimenté les soupçons. De nombreux commentateurs ont interprété ce geste comme un signal codé, suggérant que les deux hommes s’étaient mis d’accord pour livrer un combat moins intense que prévu. Selon certains, Paul aurait ainsi incité Tyson à modérer ses attaques.

Plusieurs éléments ont alimenté les suspicions d’un combat arrangé :

Une mise en scène pour l’argent ? Les enjeux financiers de cet événement ont également alimenté les soupçons. Le combat a été diffusé en direct sur Netflix et a attiré des millions de téléspectateurs, générant des revenus considérables pour les organisateurs.

Certains observateurs estiment que les deux combattants ont accepté de livrer un combat peu spectaculaire afin de maximiser les bénéfices. Sylvester Stallone s’est également exprimé sur ce sujet. Il a accusé Mike Tyson d’avoir joué la comédie pour l’argent, tout en rendant hommage à sa carrière.

Jake Paul signaling for Mike to take it easy. pic.twitter.com/YBTCJf0wMV

— Billy 🚜 (@tractor_owner) November 16, 2024