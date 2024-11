Cédric Doumbè vs Baki : tout pourrait changer pour la revanche

MMA : Les coups de coude autorisés en PFL, un tournant pour Cédric Doumbé vs Baki 2.

Le Professional Fighters League (PFL) vient de faire une annonce majeure qui pourrait bouleverser le paysage du MMA et notamment le combat très attendu des deux combattants français Doumbé et Baki. La ligue américaine a décidé d’autoriser les coups de coude à partir de son prochain évènement, une décision qui a des implications directes sur la revanche tant attendue entre Cédric Doumbé et Baki Chamsoudinov.

Doumbé vs Baki 2 : un combat totalement remanié

Depuis sa création en 2017, le Professional Fighters League s’était démarqué par une réglementation stricte, interdisant notamment les coups de coude. Cette décision, justifiée par la volonté de limiter les blessures et de préserver la santé des combattants, avait suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté d’arts martiaux mixtes. Cependant, face à l’évolution de la discipline et à la demande croissante des fans, le PFL a décidé de revoir sa position. L’autorisation des coups de coude, à partir du 29 novembre prochain, marque un tournant pour la ligue américaine et pourrait attirer de nouveaux talents.

Cette nouvelle règle a des conséquences directes sur la revanche entre Cédric Doumbé et Baki Chamsoudinov, prévue pour 2025. Lors de leur premier affrontement, les deux combattants n’avaient pas pu utiliser cet outil supplémentaire. Désormais, les coups de coude pourraient devenir un facteur déterminant dans l’issue du combat. Doumbé, connu pour sa puissance de frappe et sa capacité à terminer les combats avant la limite, pourrait tirer profit de cette nouvelle règle. Le Français, qui avait déjà exprimé son désir de revoir Baki sur un ring, pourrait ainsi prendre une revanche éclatante.