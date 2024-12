Booba tacle La Fouine : « tu vas pas nous fatiguer »

Depuis le retour sur le devant de la scène musicale de La Fouine, la paix avec Booba semble enfin scellée, ce dernier ayant salué Laouni pour sa carrière en s’excusant pour leur clash passé. Pourtant, les deux rappeurs emblématiques n’ont visiblement pas totalement apaisé les esprits concernant leur conflit passé, B2O vient une nouvelle fois d’adresse une pique à son confrère.

En effet, à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Capitale du Crime Radio« , La Fouine a critiqué la nouvelle génération de rappeurs, suscitant une réaction immédiate de Booba.

La Fouine critique la nouvelle génération de rappeurs, Booba réagit avec ironie !

Dans une interview accordée à Libération, La Fouine a évoqué avec nostalgie l’époque où les rappeurs étaient ancrés dans leur quartier et portaient un message fort. Il regrette que la nouvelle génération semble moins engagée et moins attachée à ses racines. Ces propos ont relancé le débat sur l’évolution du rap français et sur la place qu’occupent les anciens et les nouveaux artistes.

Booba, qui avait pourtant annoncé vouloir mettre un terme à sa rivalité avec La Fouine, n’a pas pu s’empêcher de réagir aux déclarations de son ancien ennemi. Sur les réseaux sociaux, le Duc a ironisé sur le retour de Laouni, suggérant que ce dernier ne devrait pas trop en faire. Cette nouvelle sortie médiatique pourrait indiquer que la trêve entre les deux rappeurs est loin d’être définitive. « Ohlaohla, on t’a laissé ressusciter, tu vas pas nous fatiguer non plus hein« s’est exprimé Booba en réaction aux propos de La Fouine pour critiquer la nouvelle génération du rap français pour son manque de messages.

La déclaration récente de La Fouine sur la nouvelle génération de rappeurs a en tout cas le mérite de relancer le débat sur l’absence de prise de position du rap français actuel.