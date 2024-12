SCH et Jul explosent les ventes d’albums, les chiffres sont énormes

Jul et SCH ont frappé très fort en cette fin d’année, les chiffres viennent de tomber ! Les Marseillais ont gagné les premières semaines avec les meilleures ventes en première semaine pour l’année 2024 grâce à l’album « Inarrêtable » pour le premier nommé et « JVLIVS III : Ad Finem » pour le second qui a également pris la tête du Top Albums de la semaine.

SCH prend le trône, Jul le suit de très près !

Pour la première semaine d’exploitation de « JVLIVS III : Ad Finem » SCH score 48 319 équivalent ventes, dans les détails le projet cumule 25 102 ventes en physique (52%), 241 ventes en téléchargement (0,5%) et enfin 22 976 en ventes streaming. Avec ce score, il devance son compère Marseillais dans le classement des albums les plus vendus de la semaine en France, Jul est en effet deuxième. Le projet « Inarrêtable » totalise 44 878 équivalent ventes en première semaine dont 27 057 ventes en physique (60,3%), 335 ventes en téléchargement et 17 486 ventes en streaming (39%).

Les deux projets trônent en tête du 10 des meilleures ventes en première semaine de l’année 2024 en France pour les albums de rap. « Mise à jour » de Jul est troisième avec 43 989 ventes et SCH est également quatrième avec « JVLIVS Prequel », 42 784 ventes. Dans la suite du classement, « Apocalypse » de Gazo est cinquième avec 40 683 ventes, le duo Ninho/Niska sixième avec GOAT et ses 34 605 ventes, SDM septième avec les 29 409 ventes « ALV, ALM », Werenoi est huitième et neuvième grâce à Pyramide 1 et 2, 27 742 ventes et 26 335 ventes. Enfin à la dernière marche de ce Top 10 figure Damso avec les 25 290 ventes « J’ai menti ».