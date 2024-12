Gazo réussit un nouvel exploit historique

Gazo continue de faire trembler les charts. Son dernier titre, “Nanani Nanana”, vient d’obtenir une certification platine en seulement 27 jours, une performance exceptionnelle qui le propulse dans le cercle très fermé des artistes ayant atteint ce statut dans un délai aussi court.

Avec ce nouveau succès, Gazo confirme sa position de poids lourd de la scène rap française. Il s’impose ainsi comme l’un des artistes les plus écoutés et les plus appréciés des auditeurs de rap français. Cette performance remarquable place “Nanani Nanana” en deuxième position des singles platine les plus rapides de l’histoire du rap français, juste derrière “Bande organisée” de Jul, qui détient toujours le record avec une certification obtenue en 25 jours.

Ce succès fulgurant vient s’ajouter à une série de performances remarquables pour Gazo. Rappelons que “Nanani Nanana” avait déjà réalisé le troisième meilleur démarrage pour un single sur Spotify France, avec plus d’un million d’écoutes en 24 heures.

Pour mieux visualiser l’ampleur de cet exploit, voici le classement des cinq singles ayant obtenu la certification platine le plus rapidement dans l’histoire du rap français :

Jul – Bande organisée : 25 jours Gazo – Nanani Nanana : 27 jours Ninho – Lettre à une femme : 30 jours Ninho – Jefe : 31 jours SDM – Cartier Santos : 33 jours

Fort de ce succès, Gazo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’artiste a déjà annoncé qu’il travaillait sur un nouveau projet musical pour 2025, s’inspirant du concept BDLM popularisé par Tiakola. Une annonce qui ravira sans aucun doute ses nombreux fans.