Voici le meilleur rappeur de 2024 selon Kalash Criminel

En février 2024, Kalash Criminel a fait son grand retour dans le paysage musical avec l’album “Sélection Naturelle”. Composé de 17 titres ainsi que de collaborations avec La Fève, Freeze Corleone et Josman pour qui il vient de tenir des propos très élogieux.

En plus de sa carrière musicale, il s’est lancé dans un nouveau défi : celui d’agent de joueurs de football. Une reconversion surprenante qui révèle l’étendue de ses ambitions. En effet parallèlement à sa carrière de rappeur, Kalash Criminel a fondé son agence de joueurs, “Power Industry”. Ambitieux, il souhaite faire de cette structure l’une des plus importantes du monde du football, dépassant même des géants comme Jorge Mendes. Ce choix n’est pas anodin. Kalash Criminel voit dans le football un parallèle avec le monde du rap : un milieu compétitif où les relations sont primordiales. Il a d’ailleurs expliqué avoir pris le temps de se former et de nouer des contacts dans le monde du football avant de se lancer.

Josman : Un talent reconnu par ses pairs

Lors d’une récente interview, Kalash Criminel a également donné son avis sur la scène rap française. Pour lui, Josman est le rappeur de l’année 2024. Il a souligné le talent de son confrère et son succès grandissant dans le milieu. “Le meilleur rappeur de 2024, si je m’enlève, c’est Josman. Il est hyper fort, même humainement c’est une bombe atomique. Y’a des trucs qui arrivent, y sont pas prêts Tout le monde l’appelle en feat. Sur tous les albums y’a Josman”, a-t-il affirmé.

Josman s’est imposé comme l’un des artistes les plus en vogue de la scène rap française. Ces dernières années, Josman a multiplié les collaborations avec les plus grands noms du rap français. On l’a retrouvé sur les albums de Zed (“Malcom X”), SDM (“ALVALM”), Vacra (“Pygmalion”) et bien sûr, Kalash Criminel. Le rappeur originaire de Sevran a également posé sa voix sur des projets de Dinos, Elia, Stavo, Dadju, Tayc, Meryl et Zamdane.