“Ca demande du temps de pouvoir ressembler à une Barbie”, Ice Spice arrête son concert après 2 titres

Souvent comparée à Nicki Minaj, Ice Spice, la jeune rappeuse américaine qui promettait de révolutionner le monde du hip-hop, est actuellement au cœur d’une vive polémique. Son comportement lors du Wildlands Festival à Brisbane a choqué les fans et les critiques. Arrivée avec 25 minutes de retard, la rappeuse a livré une prestation expéditive de seulement 5 minutes, interprétant deux titres peu connus. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les internautes dénonçant son manque de professionnalisme et son attitude méprisante envers son public.

Ce comportement a suscité l’indignation des fans et a mis à mal son image. Après sa performance décevante, Ice Spice a pris la parole sur son compte Instagram pour tenter de s’expliquer et apaiser les critiques à son encore mais ses propos n’ont fait qu’amplifier le scandale sans calmer la colère de son public. “Je suis désolée les gars, je suis sûre que vous pouvez me pardonner. C’était mon anniversaire et ça demande du temps de pouvoir ressembler à une Barbie“, a écrit la rappeuse sur le réseau pour tenter de se faire pardonner sans convaincre.

Les excuses de la rappeuse, jugées inappropriées par certains, n’ont fait qu’attiser la polémique. Cette nouvelle affaire vient s’ajouter à une série de comportements controversés qui mettent en péril sa carrière prometteuse.

