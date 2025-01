« Je buvais beaucoup », voici pourquoi Naza consommait de l’alcool

Avec 50 kilos de plus et une consommation d’alcool excessive, Naza a pris subitement conscience du mal sur lequel il vient de se confier dans sa dernière interview avec Pablo Mira pour le programme « Ton quotidien ».

Très sincèrement, Naza s’est exprimé sur son addiction passée pour l’alcool, même s’il ne s’est pas considéré comme étant alcoolique, il buvait énormément au début de sa carrière et a décidé de tout stopper. “Je ne bois pas, mais je buvais. Je buvais beaucoup“ décrit tout d’abord le chanteur avant de rire de son physique il y a quelques années, il confesse avoir eu 50 kg de plus qu’aujourd’hui et sa consommation d’alcool lui a fait prendre beaucoup de poids. “Ça fait du bien. Je me sens bien.”, déclare-t-il avec le sourire sur le fait de ne plus boire.

Naza se sent mieux sans l’alcool !

Questionné par le journaliste si maintenant, il a réussi à tirer un trait sur cette période en révélant avoir consommé des boissons alcoolisées uniquement dans le but de faire la fête, comme lors des sessions en studio d’enregistrement pour s’ambiancer. “Quand il y avait studio, je buvais. C’était quand même une ou deux fois par semaine, je me mettais dans l’ambiance. (…) Je fais des sons festifs, donc il faut que je me mette comme si j’étais en soirée.”, explique Naza sur ses débuts et sa consommation régulière avant de préciser, “On buvait… Après c’était les débuts, je venais d’arriver. Je n’étais pas encore conscient, je voyais même pas le buzz, on buvait et on s’en foutait.”.

Naza conclut en affirmant que désormais, il n’a plus besoin de boire de l’alcool pour trouver l’inspiration en studio et produire des tubes, “il n’y a pas besoin de ça, l’inspi’, elle est là”.