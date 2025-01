Nasdas de retour sur Snapchat après sa surprenante disparition

Après les rumeurs d’un bannissement de Snapchat ou encore de son arrestation et de son placement en garde à vue, Nasdas n’a fait aucun commentaire sur le sujet et vient de faire son retour sur l’application avec 8,88 millions d’abonnés, sans donner d’explication sur sa disparition soudaine pendant plus de 24 heures.

Le mystère demeure sur la suspension du compte Snapchat de Nasdas qui vient d’être réactivé !

L’influenceur français le plus populaire sur Snapchat a suscité l’inquiétude de ses fans en ce début de semaine : son profil avait disparu de la célèbre application alors qu’il était proche d’atteindre le cap des 9 millions de followers. Selon de récentes révélations d’autres vidéastes français, Nasdas pourrait gagner des millions d’euros grâce à la monétisation de Snapchat, notamment avec le succès d’une de ses dernières stories visionnée par 40 millions d’internautes. Cependant, depuis quelques jours, son compte n’était plus accessible, ce qui a suscité de nombreuses interrogations.

Nasdas n’a fait aucune déclaration sur la raison de cette suspension temporaire. “La chienté, ne vous inquiétez pas, c’est un bug venant de l’application Snapchat”, pouvait-on lire sur un compte certifié au nom du snapchateur. Cependant, après vérification, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un faux compte X et que l’information était erronée. Sur son compte secondaire, Nasdas a révélé ce matin avoir finalement pu récupérer son compte avec tous ses abonnés, tout en remerciant ses fans pour leur soutien ainsi que son équipe, sans donner plus de précisions sur ce qui ressemble à une suspension temporaire de la plateforme. En tout cas, son retour a fait le bonheur de ses abonnés.