GregMMA vs Zovak en streaming live direct

GregMMA vs Zovak, retrouvez comment regarder ce duel de MMA en live à partir de 22 h 30, le combat est en direct streaming légal sur RMC Sport diffuseur en France de l’HEXAGONE MMA 17. C’est nouvel événement d’arts martiaux mixtes en région parisienne ce dimanche soir qu’accueille ce soir le Zénith Paris-La Villette.

Gregory “GregMMA” Bouchelaghem vs Antonio Zovak en streaming !

GregMMA, à 46 ans, continue son parcours en arts martiaux mixtes en affrontant Antonio Zovak ce dimanche 2 juin à l’HEXAGONE MMA 17. Après avoir gagné ses précédents combats contre Locicero par KO et face à Horsky par soumission, il va défier un adversaire plus jeune, âgé de 29 ans, pour préparer un futur combat très attendu entre Youtubeur contre IbraTV. Antonio Zovak, combattant serbe hyperactif avec 9 combats en 2023 et un bilan de 11 victoires pour 8 défaites, constitue un défi significatif pour le français.

“Cela fait des mois que je me prépare dur, c’est un kickboxeur, donc j’attends une bonne guerre debout” a confié GregMMA au micro de RMC Sport avant le combat. Cette soirée d’Hexagone MMA 17 est à suivre en streaming via la plateforme digitale de RMC Sport au prix d’un abonnement de 19,99 euros par mois, à partir de 19h pour la carte préliminaire, avant le début de la carte principale aux alentours de 20 h 30 puis du combat de GregMMA vers 22 h 30.