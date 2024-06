Voici comment réussir dans le rap, Booba révèle ses secrets

Booba, rappeur iconique et poids lourd du paysage musical français, troque son habituel costume de clasher pour endosser celui de mentor. Sur Instagram, il vient de dispenser ses précieux conseils à la nouvelle génération d’artistes désireux de percer dans le rap.

Découvrez les clés du succès selon Booba

Face à la brièveté croissante des carrières dans le rap, Booba tire la sonnette d’alarme. Entre ceux qui n’y voient qu’un moyen de s’enrichir rapidement, ceux qui s’essoufflent après quelques albums et ceux qui procrastinent à outrance, le rap game semble regorger de talents éphémères. Le fondateur du label du 92i âgé de 47 ans, qui cumule près de 30 ans de carrière dans le rap, livre une leçon de sagesse à la relève. Loin des clashs auxquels il nous a habitués, Élie Yaffa adresse un message clair et précis.

Persévérance et travail, les deux piliers pour réussir !

“Jeunes artistes, n’oubliez jamais que la clé de la réussite réside dans le travail acharné et la persévérance.”, décrit Booba une story pour conseils les jeunes rappeurs avant de poursuivre, “Ne vous perdez pas dans les mirages du statut d’influenceur”. B2O explique ensuite la mentalité à avoir pour perdurer dans l’industrie musicale, “Travaillez dur, restez en compétition avec le monde entier et surtout avec vous-même”, avant de conclure avec la mauvaise influence des réseaux, “Trop de carrières ont été brisées par manque d’investissement et à cause de la dépendance aux réseaux sociaux.”.

Un message, on ne peut plus clair et emprunt d’une expérience précieuse. Booba, qui a su se réinventer et maintenir sa position au sommet du rap français pendant des décennies, se veut le guide des rappeurs en herbe. Son conseil, empreint de lucidité et de sagesse, pourrait bien s’avérer être la clé d’une longévité tant espérée par beaucoup dans ce milieu impitoyable. Reste à savoir si ses propos vont avoir écho auprès de la nouvelle génération pour en tirer profit.