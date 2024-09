Booba est un boss selon Tiakola qui explique pourquoi

Tiakola : l’étoile montante du rap français rêve d’une carrière à la Booba

Tiakola a le vent en poupe. Après avoir quitté le collectif 4Keus et son label Wati B, l’artiste a enchaîné les succès et s’est imposé comme l’une des figures les plus prometteuses de la nouvelle génération. Mais ses ambitions ne s’arrêtent pas là.

Inspiré par des figures emblématiques du rap français comme Booba, Tiakola aspire à bâtir son propre empire musical. Il rêve de connaître le même succès que des artistes comme B2O ou d’autres comme Dj Kore et le fondateur du Wati B, Dawala qui ont su se forger une place de choix dans le paysage musical français en gérant eux-mêmes leur carrière en tant que producteur. Cependant, Tiakola est conscient que le chemin vers le succès est semé d’embûches. Il sait que le statut de « boss » qu’il convoite demande du temps, de la persévérance et une solide équipe. Il admire le parcours de Booba, mais il est également conscient des défis que représente la gestion d’une carrière artistique à grande échelle.

Dj Kore et Dawala, des modèles de réussite dans la musique urbaine en France

« Pour l’instant, je ne suis pas un boss, je suis juste indépendant. Pour moi, un boss, c’est quand tu as la réussite d’un Kore, d’un Dawala ou d’un Booba. Mais je me suis lancé en indépendant parce que c’était le moment », a en effet confié Tiakola dans une interview accordée au média GQ France à l’occasion de la promotion de son nouveau projet, la mixtape BDLM Volume 1 parue vendredi dernier.

Le choix de l’indépendance est un tournant majeur dans la carrière d’un artiste, Tiakola admire le succès de Booba, Dj Kore ou Dawala, s’est pour cela qu’il a fait le choix de se lancer en indépendant et de se séparer de son ancien label comme l’avait fait l’ancien membre du groupe Lunatic au début de sa carrière avec la création de son propre label, le 92i.