PSG – Rennes : Comment regarder le match en streaming vidéo

PSG vs Rennes en streaming vidéo ! Entre l’IPTV et Telegram, le streaming vidéo illégal prend de plus en plus d’ampleur, notamment en raison des critiques envers le prix excessif de l’abonnement à DAZN, ce soir le deuxième match sixième journée de Ligue 1 est diffusé sur beIN SPORTS 1.

Après cinq journées de Ligue 1 le PSG occupe la première place du classement, mais fait face à deux concurrents, Marseille et Monaco, les deux trois équipes comptent le même nombre de points (13) mais les parisiens ont une meilleure différence de but. Avant les rencontres de l’OM et de l’ASM ce week-end, le club parisien est confronté ce vendredi soir à partir de 21 heures à l’équipe de Rennes qui pointe à la 8ème place du championnat de france avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites en 5 matchs.

En cas de victoire ce soir, le PSG prendra 3 points d’avance sur l’OM et Monaco, de quoi mettre la pression sur ses rivaux au classement.

La composition probable du PSG : Donnarumma – Marquinhos, Hakimi, Beraldo, Pacho – Neves, Ruiz, Lee, Zaïre-Emery – Dembélé, Kolo Muani. Rennes : Mandanda – Wooh, Ostigard, Truffert, Seidu, Assignon – Santamaria, Blas, Matusiwa, Gronbaek – Gouiri.

Afin de suivre légalement PSG vs Rennes en streaming, en france, il est indispensable de souscrire à l’offre de beIN SPORTS 1 au prix de 15 euros par mois sans engagement ou au prix de 12 euros par mois avec un engagement de 12 mois. D’autres solutions existent comme l’IPTV mais son utilisation demeure illégale en France. Il est aussi possible de découvrir les meilleures actions du match en vidéo en léger différées avec l’application gratuite Free Foot.