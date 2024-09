Tiakola : le Top 5 des meilleures punchlines de BDLM Vol. 1

Tiakola : Le Prince de la Mélo règne sur BDLM Vol. 1

Le rappeur français Tiakola a frappé fort avec la sortie de son nouvel opus, BDLM Vol. 1. Véritable concentré de mélodies et de punchlines percutantes, cette mixtape confirme la position de l’artiste comme l’un des fers de lance de la nouvelle scène rap française. Dans cet article, nous décortiquons les paroles les plus marquantes de Tiakola et analysons ce qui fait le succès de ce projet.

BDLM Vol. 1 : Un succès annoncé

Après le triomphe de son premier album solo, Mélo, certifié double disque de platine, Tiakola revient en force avec BDLM Vol. 1. Ce nouveau projet, riche en collaborations prestigieuses (Cheu-B, Hamza, Niska…), s’inscrit dans la continuité de son style unique, mêlant mélodies accrocheuses et textes percutants. Le projet a réalisé un très bon démarrage avec 23 802 équivalents ventes et une première place au Top Albums de la semaine.

Les meilleures punchlines de BDLM Vol. 1

Parmi les nombreuses pépites contenues dans BDLM Vol. 1, certaines punchlines se démarquent particulièrement par leur justesse et leur impact. Voici une sélection des phrases les plus marquantes :

« T’es indécis, ça m’ralentit, j’t’ai mis en stand-by » (T.I.A) : Une punchline qui souligne l’assurance de Tiakola et son exigence en matière de relations.

(T.I.A) : Une punchline qui souligne l’assurance de Tiakola et son exigence en matière de relations. « Mon cœur a lâché, j’ai aucun remords, plus personne va venir manger dans mon assiette » (T.I.A) : Une phrase forte qui exprime une certaine dureté, mais aussi une forme de résilience.

(T.I.A) : Une phrase forte qui exprime une certaine dureté, mais aussi une forme de résilience. « J’prie pour mes opps quand j’me vois d’vant la glace » (G.A.N.G) : Une punchline provocante qui montre l’esprit compétitif de Tiakola.

(G.A.N.G) : Une punchline provocante qui montre l’esprit compétitif de Tiakola. « Avoir une putain d’villa qui porte le nom d’la daronne, j’t’en ferais une priorité » (Protect) : Une déclaration d’amour touchante envers sa mère.

(Protect) : Une déclaration d’amour touchante envers sa mère. « Ma SACEM s’occupe de la famille » (Ping Pong) : Une phrase qui souligne le succès financier de Tiakola et son désir de prendre soin de ses proches.

Avec BDLM Vol. 1, Tiakola confirme son statut de figure incontournable du rap français. Son style unique, mêlant mélodies accrocheuses et textes percutants, séduit un public toujours plus large. Les nombreuses collaborations présentes sur le projet témoignent de l’estime que ses pairs lui portent.