Kanye West aurait engagé un détective pour suivre Bianca Censori et soupçonne les Kardashian de trafic sexuel

Un ancien employé de Kanye West a intenté une poursuite contre le rappeur, l’accusant de harcèlement, de menaces et de détresse émotionnelle. Le plaignant affirme que West a engagé des détectives privés pour suivre son ex-femme, Bianca Censori, et l’a menacé de violence après avoir signalé des allégations d’abus à Donda Academy.

Kanye West aurait engagé un enquêteur pour surveiller Bianca Censori et la famille Kardashian !

La poursuite allègue également que West s’est engagé dans un comportement erratique, notamment en consommant du protoxyde d’azote et en se faisant poser des dents en titane. Selon le plaignant, ce comportement a conduit à une série de décisions impulsives, telles que le licenciement d’employés et des menaces. Le plaignant allègue que Ye a commencé à licencier une grande partie de la direction de Yeezy à partir du mois de mai, il avait confié à l’époque “se faire des dents en titane et consommer du protoxyde d’azote” ce qui aurait causé des “comportements erratiques” de la part du rappeur.

Le plaignant, qui souhaite rester anonyme par crainte de représailles, demande des dommages-intérêts substantiels pour la détresse émotionnelle et les pertes financières qu’il a subies. La poursuite a mis en lumière l’environnement de travail toxique dans les entreprises de West et soulevé des inquiétudes concernant sa santé mentale. Si les allégations se révèlent fondées, le rappeur pourrait faire face à des poursuites pénales en plus des poursuites civiles.

Kanye West n’a pas encore répondu aux accusations portées contre lui.