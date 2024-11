“Je reste présumé innocent”, Naps sort du silence après les plaintes de 3 femmes

Naps, connu pour son tube “La Kiffance”, est au cœur d’une affaire de viol qui le conduira bientôt devant les tribunaux. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’artiste a formellement contesté les accusations portées contre lui.

“Je suis tarpin serein”, malgré les charges retenues à son encontre, Naps affiche une grande sérénité et clame son innocence face aux accusations de viol. Il affirme avoir toujours coopéré avec la justice et se dit prêt à démontrer son innocence lors du procès. L’artiste a également souligné son implication dans la création de son nouvel album, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre sa carrière musicale.

Les accusations portées contre Naps s’inscrivent dans un contexte plus large de révélations sur des affaires de violences sexuelles dans le milieu du rap français. D’autres artistes comme Moha La Squale et Lomepal ont également été mis en cause, suscitant un débat important sur les comportements à adopter dans l’industrie musicale.

Le procès de Naps est très attendu et devrait faire l’objet d’une couverture médiatique importante. L’issue de cette affaire aura des conséquences importantes pour la carrière de l’artiste.