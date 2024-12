L’anecdote folle de Malik Bentalha sur DJ Snake, « Sale bouffon… »

L’humoriste Malik Bentalha a récemment fait des révélations surprenantes sur sa carrière lors d’une interview accordée à CKO. Au-delà de son succès sur scène, l’artiste a évoqué des périodes plus sombres, marquées par la dépression, une arnaque financière et une rencontre inattendue avec DJ Snake.

Malik Bentalha se confie sur sa dépression, ses arnaques et sa rencontre improbable avec DJ Snake

Après quatre années d’absence du devant de la scène, Malik Bentalha a avoué avoir traversé une période de dépression et de burnout. L’artiste a pris le temps de se ressourcer et de se reconstruire pour revenir en pleine forme avec son nouveau spectacle. Parallèlement à ses problèmes de santé mentale, l’humoriste a révélé avoir été victime d’une arnaque orchestrée par son ancien producteur. Ce dernier lui avait fait miroiter de belles perspectives, mais n’avait jamais tenu ses promesses. Les dettes se sont accumulées jusqu’à ce que le comédien se retrouve interdit bancaire. Une épreuve difficile qui a marqué un tournant dans sa carrière.

Les révélations de Malik Bentalha sont l’occasion de rappeler que même les artistes les plus célèbres peuvent connaître des difficultés et des moments de doute. L’humoriste a su surmonter ces épreuves et revenir plus fort que jamais. Son parcours inspirant montre l’importance de la résilience et de la persévérance.

Dans un autre registre, Malik Bentalha a évoqué sa rencontre inattendue avec le célèbre DJ français DJ Snake. C’est lors de la promotion de son premier spectacle que Malik a reçu un message de félicitations de la part de DJ Snake. Ignorant les origines françaises du célèbre DJ, l’humoriste lui a répondu en anglais, ce qui a provoqué une réaction amusée de la part de DJ Snake. Ce dernier lui a alors répondu avec une célèbre réplique : « Mais sale bouffon, je viens du 95« .