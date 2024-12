Booba décrit comment Shay a gâché sa carrière

Booba révèle les raisons de sa rupture professionnelle avec Shay qui est un véritable gâchis selon son opinion et le rappeur déplore avoir perdu son temps avec l’ancienne membre du 92i.

Lors d’une entrevue accordée à CKO le dimanche 22 décembre, Booba a abordé les motifs de ses différends avec divers artistes, notamment Shay, avec qui il a collaboré par le passé.

Il y a quelques années, Booba avait pris Shay sous son aile, l’intégrant au label 92i aux côtés d’autres talents tels que Damso et Gato. Sur CKO, l’auteur d’Ultra a expliqué ce qui le dérangeait chez l’interprète de PMW : “Le problème avec Shay, et la raison pour laquelle elle a moins de succès, c’est qu’à la base, c’est un duo, Shay. C’est elle et son frère. C’est principalement son frère qui écrit, un véritable génie, mais il ne fait plus rien maintenant.”.

Booba a ensuite évoqué les débuts difficiles de leur collaboration : “Au commencement, je produisais Shay, mais la relation humaine était compliquée. J’ai donc mis fin à cette collaboration. Par la suite, elle a signé sur un autre label, et ils nous ont demandé si nous étions disposés à retravailler avec elle. (…) Cependant, comme j’apprécie sa musique et que je reconnais son talent unique, après avoir écouté ‘PMW’, j’ai relancé la machine. Les mêmes problèmes relationnels sont réapparus, et les tensions avec son frère ont affecté son travail. Cela ne m’intéressait plus.”.

Booba a insisté sur le manque de professionnalisme de Shay, illustrant son propos avec un exemple concret : “Un moment donné, trois de ses chansons étaient en compétition. Nous lui avons trouvé des opportunités de showcases rémunérés entre 4 000 et 7 000 euros. Et elle annulait ces performances la veille, prétextant être fatiguée. Si elle se désintéresse de ces opportunités financières, elle devrait au moins penser à ses parents.”.

Booba a ensuite relaté l’incident qui a mis un terme définitif à leur collaboration : “Shay a un potentiel indéniable, une présence remarquable, un style inspiré de Nicki Minaj, son idole. En tant que directeur artistique, je travaillais avec elle pour l’aider à progresser. Après le succès de ‘PMW’, je lui ai conseillé, maintenant qu’elle gagnait de l’argent, de soigner son image, d’inspirer les jeunes femmes, d’afficher des tenues et des manucures soignées, de se mettre au sport pour être encore plus rayonnante. Au lieu de cela, elle s’est mise à fumer et a perdu 10 kilos. J’ai alors abandonné. Cela m’agace, c’est du gâchis, j’ai perdu du temps. C’est frustrant.”.