Jul au sommet ne compte s’arrêter là en 2025

Après une année 2024 particulièrement riche avec trois albums en solo et un projet collaboratif, Jul a tenu à adresser un message de remerciements à ses fans et promet du lourd pour 2025. Le rappeur marseillais a connu un succès fulgurant l’année passée avec la sortie de plusieurs albums et préparation des concerts événements pour les prochains mois.

Jul remercie ses fans et annonce de grandes nouveautés pour 2025 !

Une année 2024 exceptionnelle pour l’OVNI du rap français, elle aura marqué les esprits des fans de Jul. Entre la célébration de ses dix ans de carrière, la sortie de plusieurs albums à succès et la préparation de concerts au Stade de France et au Vélodrome, le rappeur de la ville phocéenne n’a pas chômé.

Jul a déjà annoncé de nouveaux projets pour l’année à venir sur ses réseaux. L’artiste marseillais prévoit notamment de multiplier les vidéos sur YouTube afin de rester au plus près de sa communauté. Il a également évoqué la possibilité de nouveaux albums, sans pour autant donner plus de détails. Dans son message, le “J” a tenu à remercier ses auditeurs pour leur soutien inconditionnel. Il a souligné l’importance de leur présence dans sa vie et a assuré qu’il ferait tout pour les satisfaire.

“2024 a été une année remplis d’épreuve a surmonté pour moi, mais bon, je suis toujours debout et ne compte pas m’arrêtez la ! Cette année 2025 pour moi ça va être l’année où on va passer nos moments… que vous et moi et je pense que ça va me donner beaucoup de force et d’émotions et je suis déjà en train de me préparer mentalement et physiquement pour ces dates” a écrit Jul avant d’ajouter, “Autres choses aussi cette année hormis les albums… je ne vous mens pas, je pense que je vais rafaler youtube à chaque fois que je le pourrais ! que pour vous faire plaisir et vous remerciez de tout” et de conclure “sachez que même si je ne suis pas trop là, ça me fait toujours plaisir de voir vos messages de soutien et tout”.

Cette déclaration montre une fois de plus le lien étroit qui unit Jul à ses fans.