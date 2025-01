Squid Game 2 ! Une ambiance horrible au tournage pendant une épreuve

Squid Game saison 2 : Une épreuve infernale de plus de 9 heures sans nourriture ni eau, un calvaire pour les participants, derrière les coulisses de la série phare de Netflix, des conditions de tournage extrêmes.

L’épreuve du “pentathlon à six jambes” est l’une des séquences les plus marquantes de Squid Game 2. Elle témoigne de la volonté des créateurs de pousser les limites du genre et de créer une expérience visuelle et émotionnelle intense. Cette scène est un rappel brutal de la fragilité de la vie et de la cruauté de l’être humain.

Une mise en scène cruelle Squid Game 2

Un calvaire physique et mental pendant le tournage d’une épreuve de la saison 2 de Squid Game. Les 365 survivants de la première vague de jeux sont contraints de participer à un parcours d’obstacles composé de jeux traditionnels coréens. Mais ce qui devait être une simple épreuve ludique se transforme rapidement en un véritable calvaire.

Les candidats, attachés par les pieds, doivent relever cinq défis successifs dans un temps limité, sous peine d’élimination. Le véritable supplice ne réside pas tant dans la difficulté des épreuves elles-mêmes que dans l’attente interminable entre chaque tour. Les participants sont privés de nourriture, d’eau et d’accès aux toilettes pendant plus de neuf heures. Cette épreuve met à rude épreuve leur endurance physique et leur santé mentale.

Cette séquence a été conçue pour mettre en évidence l’absurdité de la situation dans laquelle se trouvent les participants. Le réalisateur, Hwang Dong-hyuk, a voulu transformer des jeux d’enfants en instruments de torture psychologique. En privant les candidats de leurs besoins les plus élémentaires, il souligne l’inhumanité du système et la fragilité de la condition humaine.