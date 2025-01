Wejdene va devoir témoigner dans l’affaire de l’accident mortel causé par Koba LaD

Alors que la sentence vient de tomber pour Koba LaD dans l’affaire de la séquestration de son ancien manager, avec une peine de 15 mois de prison ferme, le rappeur attend également son jugement dans une autre affaire, celle de l’accident mortel qu’il a causé en septembre dernier, et pour laquelle sa petite amie, Wejdene, va devoir s’expliquer devant les enquêteurs sur le déroulement des faits avant l’accident.

Le témoignage de Wejdene est attendu par les autorités dans l’accident mortel impliquant son compagnon, Koba LaD

Koba LaD est emprisonné depuis le mois de septembre 2024 suite au dramatique accident de la route sur l’autoroute A86 dans lequel il est impliqué pour avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants au moment de percuter un poids lourd. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, une Audi RS4, sur l’autoroute A86, l’un des passagers de la voiture est décédé. Le rappeur, hospitalisé après l’accident, a ensuite été placé en détention pour homicide involontaire. Wejdene, qui vivait une véritable idylle avec Koba depuis plusieurs mois avant ce drame, n’était pas présente dans le véhicule, mais elle était avec les différents protagonistes avant qu’ils ne prennent la route.

Au début de l’affaire, Wejdene a pris la parole publiquement pour soutenir Koba LaD et essayer de faire taire les détracteurs : « Nous sommes des êtres humains malgré la notoriété. Vous balancez des atrocités depuis des jours sans que personne ne vous dise rien. Nous, on sait, on te connaît, on sait qui tu es et on sait à quel point tu aimes Will. C’est tragique, j’aimerais que le monde voie qui tu es réellement, comme moi, je le vois, les combats que tu mènes en silence, et les démons que tu tentes de vaincre. Tu as perdu ton frère, et je sais à quel point tu es dévasté. Je serai toujours là, quoi qu’ils disent. Je t’aime J. ».

La jeune chanteuse n’a toutefois pas répondu aux sollicitations des enquêteurs après de nombreuses relances, un silence qui suscite l’interrogation des forces de l’ordre. Les autorités ont donc décidé de la convoquer afin qu’elle réponde aux questions sur le déroulement des faits au studio d’enregistrement l’après-midi de l’accident, avant que Koba LaD ne prenne le volant avec les deux autres personnes présentes dans la voiture accidentée. Ce témoignage pourrait avoir une incidence sur la suite du dossier et l’incrimination du rappeur dans cette tragique affaire.