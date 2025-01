Kylian Mbappé jaloux de Messi, les révélations chocs de Neymar

Alors que son transfert à Al-Hilal tourne au fiasco avec un enchaînement de blessures depuis son arrivée en Arabie Saoudite, et que son départ se précise, Neymar vient de faire des révélations fracassantes sur son passage au Paris Saint-Germain, qu’il a quitté à l’été 2023. Le Brésilien s’est confié sur sa relation tendue avec Kylian Mbappé après l’arrivée de Lionel Messi à Paris et n’a pas été tendre avec le buteur Madrilène.

Mbappé ne voulait plus me partager, confesse Neymar !

C’est lors d’une interview que Neymar a affirmé que Kylian Mbappé était jaloux de Lionel Messi à son arrivée au PSG. Cela aurait créé une distance entre lui et l’attaquant français, une distance qui n’existait pas avant le transfert de l’Argentin dans le club parisien. “On a eu une petite prise de bec avec Kylian Mbappé“, déclare-t-il d’abord pour introduire cette anecdote. “Au début, quand il a signé, il était top. Je l’appelais Golden Boy. Je lui disais toujours qu’il serait l’un des meilleurs du monde et que je l’aiderais. Il venait chez moi et on mangeait souvent ensemble. On a eu de bonnes années ensemble”, ajoute l’ancien joueur du PSG.

“Mais quand Lionel Messi est arrivé au PSG, il s’est senti jaloux. Il ne voulait plus me partager. Et là, les disputes ont commencé. Tout a changé ! Ce qui a mal tourné au PSG… c’est l’ego”, explique l’international brésilien en revenant sur ses liens avec Mbappé, qui, selon lui, se sont dégradés à cause de l’arrivée de Lionel Messi.