Benfica – FC Barcelone : 4-5 (vidéo des buts et résumé)

Découvrez en vidéo les buts du match fou entre Benfica et le FC Barcelone avec 9 buts.

Le Barca a réalisé un bel exploit en renversant le club portugais après avoir été mené 2-4 à un quart d’heure du terme de la rencontre, le club catalan est revenu dans la rencontre avant de décrocher la victoire dans les dernières secondes grâce à Raphinha.

Cette victoire permet au FC Barcelone de se qualifier pour les huitièmes de la finale de la Ligue des champions.

Le portier polonais vient percuter Balde et c'est Pavlidis qui en profite pour remettre Benfica devant ⚽️ #SLBFCB l #UCL pic.twitter.com/pTGpbOc1rs

LE BUT GAG DE LA SOIRÉE POUR LE BARÇA 😭

Trubin dégage tendu et trouve la tête de Raphinha 20 mètres plus loin et ça finit au fond… ce match est dingue ⚡️#SLBFCB l #UCL pic.twitter.com/oLVO32IXlE

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 21, 2025