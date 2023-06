Voici pourquoi Booba à la plus grande carrière du rap français

Booba est considéré par des nombreux fans et spécialistes comme ayant la plus grande carrière du rap français.

Booba est une figure emblématique de la scène du rap français. Depuis ses débuts dans les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, il a réussi à se démarquer en tant qu’artiste influent et à construire une carrière exceptionnelle par son parcours, ses réalisations et son impact sur l’industrie musicale française.

Les débuts avec Lunatic et son premier succès en solo

Booba a commencé sa carrière dans le groupe de rap français Lunatic, formé avec Ali. Leur premier album, “Mauvais Œil“, sorti en 2000, a été un succès instantané. Les paroles percutantes et les rythmes puissants de B2O ont captivé le public et ont attiré l’attention des amateurs de musique rap. Le projet est couronné de la première certification de disque d’or en indépendant de l’histoire.

Après la séparation de Lunatic, Booba a entamé avec réussite une carrière en solo et a sorti plusieurs albums à succès tels que “Temps mort“, “Panthéon” et “Ouest Side“. Dans ses chansons, il a su se réinventer artistiquement tout en conservant son style distinctif avec plusieurs titres marquants toute une génération d’auditeurs comme “Destinée”, “N°10”, “Repose en paix”, “Boulbi” ou encore “Pitbull”.

Son influence sur la nouvelle génération et sa diversité musicale

Booba a aussi été une source d’inspiration pour de nombreux jeunes rappeurs français. Son approche novatrice de la musique, son attitude audacieuse et ses paroles sincères ont influencé la manière dont le rap est créé et perçu en France. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d’artistes et a contribué à faire évoluer le paysage musical français en mettant en avant des nouveaux artistes comme avec Kaaris, Damso, Shay ou encore plus récemment SDM.

Au fil des années, Booba a aussi expérimenté différents styles musicaux, incorporant des éléments de trap, de reggae et de musique électronique dans ses chansons. Cette volonté de repousser les limites et d’explorer de nouveaux territoires musicaux a élargi l’horizon du rap français et a permis à B2O de rester pertinent et innovant.

Des nombreuses certifications

Booba est l’un des artistes les plus vendus de l’histoire du rap français. Ses albums ont régulièrement atteint des chiffres de ventes impressionnants, en dix albums studio, le rappeur du 92i a écoulé plus de 3 millions d’albums dans sa carrière, ce qui témoigne de sa popularité et de sa capacité à toucher un large public. Il a également remporté de nombreux disques d’or et de platine pour ses ventes d’albums.

Les albums “Ouest Side”, “D.U.C”, “Nero Nemesis”, “ULTRA” sont tous certifiés disques de platine et “Trône“ est certifié triple disque de platine. Le DUC cumule aussi plus de 50 singles d’or, plus de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify ainsi que près de 4 millions d’abonnés sur Youtube.

Booba a su s’imposer sur la scène internationale en collaborant avec des artistes renommés tels que Akon, P.Diddy, T-Pain, Rick Ross, Fabolous, 2 Chainz et Future. Ces collaborations ont permis de renforcer sa crédibilité et de propulser sa carrière au-delà des frontières françaises. Il est devenu un ambassadeur du rap français dans le monde entier.

Booba a indéniablement marqué l’histoire du rap français. Son parcours légendaire, son impact culturel majeur et ses réalisations remarquables font de lui une figure emblématique de la scène musicale française. Son influence sur la nouvelle génération et sa capacité à rester pertinent et innovant au fil des années témoignent de son talent et de son engagement envers la musique.

L’ancien membre du groupe Lunatic continuera sans aucun doute à laisser une empreinte durable sur le rap français grace à son talent, son flow, sa longévité, son succès commercial, son influence culturelle ou encore son engagement et sa personnalité.