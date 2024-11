Damso réalise un gros démarrage avec son album “J’ai menti”

Damso a une nouvelle fois surpris ses fans en sortant son nouvel album, “J’ai menti”. Sorti le 15 novembre 2024, le projet a rapidement conquis le public et s’est hissé au sommet du streaming à son démarrage.

Damso : un démarrage fulgurant pour son nouvel album

Initialement, le retour de Damso était prévu pour le mois de mai 2025 avec l’album “BĒYĀH”, son ultime projet, mais le rappeur Belge a surpris ses fans avec le projet “J’ai menti”. “Je prends mon temps, je revisite, je crée”, avait-il déclaré dans une récente interview sur la conception de ce nouvel opus. Et visiblement, le résultat est à la hauteur de ses attentes.

En moins de 24 heures, “J’ai menti” a cumulé plus de 4,69 millions de streams sur Spotify France, témoignant d’un engouement sans précédent. Cet album plus personnel, où Damso se livre sur ses doutes et ses complexités, a touché en plein cœur les auditeurs. Damso a expliqué avoir pris cette décision pour rester authentique avec lui-même et avec son public. “Je pars du principe que je suis prêt à ce qu’on ne m’aime plus. Demain, si je ne fais plus de succès, je ne fais plus de succès, mais j’aurais été sincère avec moi-même”, a-t-il déclaré.

Cet album a non seulement ravi ses fans, mais a également confirmé son statut d’artiste majeur de la scène rap francophone avec le carton du titre “Alpha” en featuring avec Kalash qui a pris la première place du Top Singles depuis sa sortie sur Spotify en France avec plus de 2 millions de streams.