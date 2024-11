Hatik et Vitaa, c’est officialisé

Hatik, révélé au grand public grâce à son tube “Angela”, marque un nouveau tournant dans sa carrière avec la sortie de son troisième album studio, “+1”. Un opus résolument plus lumineux et optimiste, inspiré par sa récente paternité. Pour célébrer cet événement, Hatik a choisi de collaborer avec la chanteuse Vitaa sur le titre “Bye”, un duo poignant qui mêle mélancolie et espoir.

Hatik et Vitaa, unis !

Depuis la naissance de son premier enfant, Hatik a retrouvé une certaine sérénité. Cette nouvelle paternité a profondément transformé l’artiste, qui aborde la vie avec un optimisme renouvelé. Cet état d’esprit se ressent pleinement dans son nouvel album, où les thèmes de l’amour, du bonheur et de la famille sont omniprésents.

Le duo avec Vitaa est l’une des surprises de cet album. Les deux artistes, aux univers musicaux complémentaires, ont donné naissance à un titre envoûtant qui devrait rapidement séduire le public. “Bye” évoque une histoire d’amour complexe, avec des paroles touchantes et une mélodie mélancolique. La voix suave de Vitaa se marie à merveille avec le flow caractéristique de Hatik, créant ainsi un duo inoubliable.

Pour accompagner la sortie de son nouvel album, Hatik partira à la rencontre de son public lors d’une tournée des plus prometteuses. Les fans pourront ainsi découvrir en live les titres de “+1”, dont le fameux duo avec Vitaa.