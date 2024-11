Drake taclé pour ses paris sportis, “Cet enf**** perd toujours plus d’argent”

La malédiction de Drake : le rappeur perd encore gros aux paris sportifs, Joe Rogan réagit pour l’enfoncer

Drake, un chat noir dans le monde du sport ? Connu pour ses succès musicaux, le rappeur canadien est également célèbre pour ses paris sportifs… et ses échecs répétés. La “malédiction de Drake” est devenue un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, et le dernier pari perdu du rappeur canadien en est une nouvelle illustration.

À chaque grand événement sportif, les yeux se tournent vers Drake. Le chanteur, connu pour son goût du risque et ses paris souvent audacieux avec des montants astronomiques, ne manque jamais une occasion de miser de grosses sommes d’argent. Malheureusement pour lui, ses pronostics sont rarement gagnants, même si ces derniers, il a réussi quelques gros coups, ses échecs sont nombreux. La dernière défaite en date ? Son pari de 350 000 dollars sur le combat entre Mike Tyson et Jake Paul. Un échec de plus qui alimente la légende de sa malédiction.

Face à cette série de défaites, le célèbre podcasteur Joe Rogan n’a pas pu s’empêcher de réagir. L’animateur de “The Joe Rogan Experience”, également commentateur pour l’UFC, a exprimé son étonnement et son amusement face aux choix de paris de Drake. “Je veux mettre la main sur Drake et lui parler de ses choix de combats. Cet enf***é perd toujours plus d’argent à chaque combat. Je veux l’appeler“, a-t-il déclaré lors de son podcast.

La question de savoir si Drake est réellement victime d’une malédiction ou s’il s’agit simplement d’une série de coïncidences continue de faire débat, mais cela n’affecte par l’artiste à poursuivre ses paris extravagants et de miser des sommes importantes.