Jada Pinkett Smith a toujours réussi à se préserver dans les scènes très osées

Jada Pinkett Smith, l’actrice et personnalité médiatique, s’est récemment ouverte sur son approche des scènes intimes à l’écran. Dans le podcast « Legacy Talk » de Lena Waithe, elle a révélé que la nudité n’a jamais été une option pour elle.

Jada Pinkett Smith : Une réflexion honnête sur les scènes osées dans les films

« La nudité n’était pas envisageable pour moi« , a-t-elle déclaré en précisant, « C’était toujours ma position. ». Malgré cette règle, Pinkett Smith a joué dans des films à caractère sensuel tels que « Magic Mike XXL » et « Girls Trip ». Cependant, elle a souligné l’importance de séparer le personnage de l’actrice et de créer un environnement de travail respectueux.

Elle a notamment évoqué son expérience sur le tournage de « Set It Off », un film culte des années 90. Elle a expliqué que le réalisateur F. Gary Gray et l’équipe de tournage avaient pris grand soin de préserver la pudeur des actrices et de minimiser les prises de vue. Pinkett Smith a également partagé sa vision de la représentation des femmes noires à l’écran. Elle a souligné l’importance de montrer la diversité des expériences et des émotions des femmes noires, au-delà des stéréotypes.

« J’ai toujours voulu montrer les différentes facettes de la femme noire », a-t-elle expliqué avant d’ajouter, « Il est facile de nous enfermer dans des cases, mais j’ai toujours voulu exprimer la richesse de l’âme noire à travers le cinéma et la télévision, et éventuellement la musique. ».

En s’exprimant ouvertement sur ces sujets, Jada Pinkett Smith encourage un dialogue important sur la représentation des femmes à l’écran et sur la création d’un environnement de travail sûr et respectueux pour les acteurs et les actrices.