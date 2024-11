Cédric Doumbé : Le MMA, un sport gladiateur revisité au 21ème siècle

Le Mixed Martial Arts (MMA), longtemps considéré comme un sport violent et controversé, connaît un succès fulgurant en France. Cédric Doumbé, l’un des plus célèbres combattants français de MMA, a récemment expliqué les raisons de cette popularité grandissante lors de l’émission Apolline Matin.

De l’arène romaine à la cage de MMA, Cédric Doumbé ose la comparaison !

En traçant un parallèle avec les combats de gladiateurs de la Rome antique, Cédric Doumbé souligne que le goût du public pour les affrontements physiques est ancré dans l’histoire de l’humanité. “La Grèce antique pratiquait déjà le MMA”, rappelle-t-il. Cependant, il insiste sur le fait que le MMA moderne est un sport réglementé, où la violence est encadrée par des règles strictes.

Le MMA est souvent perçu comme un sport brutal, mais Cédric Doumbé tient à rectifier cette image. “Tous les coups ne sont pas permis”, précise-t-il. Il décrit le MMA comme une discipline exigeante qui requiert une maîtrise de nombreuses techniques de combat, de la boxe au jujitsu brésilien. Le spectacle est garanti grâce aux combinaisons de techniques et aux finitions spectaculaires. Doumbé assume pleinement son rôle de showman tout en restant conscient de ses responsabilités. “Je suis un showman pendant le combat, mais je redeviens un peu sérieux après pour recadre les choses”, explique-t-il.

La légalisation du MMA en France il y a quatre ans a marqué un tournant pour cette discipline. De plus en plus de Français se passionnent pour ce sport, attiré par son aspect spectaculaire et par les valeurs de dépassement de soi qu’il véhicule.