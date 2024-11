Fianso confesse son malaise sur sa scène osée dans “Sous Emprise”

Fianso se livre sur les coulisses de “Sous Emprise” et exprime ses regrets.

Invité sur le DVM Show, Fianso s’est confié sur son expérience en tant qu’acteur principal dans le film Netflix “Sous Emprise”. Il a notamment évoqué les difficultés rencontrées lors du tournage de certaines scènes osées, révélant un certain malaise face à ces séquences.

Des scènes intimistes difficiles à tourner pour Fianso !

Lors de l’émission, après avoir assuré qu’il a “découpé” Gims sur le titre commun “Loup Garou”, Fianso a expliqué avoir été confronté à un scénario contenant une séquence explicite, censurée pour les moins de 18 ans qu’il n’aurait souhaité. Il a alors négocié avec le réalisateur afin d’atténuer ces séquences. “J’ai vu le scénario. […] Il me dit, il y a deux scènes. Je lui dis, on va baisser le curseur. On va pas y aller à fond”, a-t-il décrit. Malgré cela, le rappeur a reconnu avoir donné le meilleur de lui-même pour ces scènes.

Le film “Sous Emprise“, inspiré de la vie d’Audrey Mestre, une plongeuse apnée, a connu un certain succès sur Netflix. Fianso y interprète Pascal Gautier, un personnage complexe et charismatique. Si le film a été salué pour sa photographie et ses performances, certaines critiques ont pointé du doigt un scénario parfois convenu. En se glissant dans la peau de Pascal Gautier, Fianso a dû relever de nombreux défis. Il a notamment dû se former à l’apnée pour rendre son personnage plus crédible. L’acteur a également dû faire face à la pression de porter un film à succès, tout en interprétant un personnage complexe et ambigu.