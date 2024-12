Apple Music et Shazam dévoilent leurs classements 2024

Le Replay 2024 est disponible, plus complet et personnalisé

Apple Music dévoile aujourd’hui ses classements de fin d’année 2024, mettant en lumière les morceaux les plus écoutés sur la plateforme et les plus recherchés sur Shazam, entre autres tops. A l’échelle mondiale, « Not Like Us » de Kendrick Lamar s’impose comme le titre le plus écouté sur Apple Music, tandis que « Beautiful Things » de Benson Boone est le morceau le plus identifié sur Shazam. En France, le titre le plus écouté est « Petit génie (feat. Abou Debeing & Lossa) » de Jungeli, Alonzo et Imen Es, et « The Sound of Silence (CYRIL Remix)” de Disturbed décroche la première place des recherches sur Shazam.

Apple Music lance également aujourd’hui son très attendu Replay 2024 , enrichi de nouvelles fonctionnalités et statistiques. Cette année les artistes peuvent eux aussi partager leur récap de fin d’année, Replay étant désormais disponible dans Apple Music for Artists.