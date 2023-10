Rohff réagit au conflit entre Israël et Palestine pour dénoncer la désinformation

Dans ces temps troublés où le conflit entre Israël et la Palestine déchire les cœurs et les esprits, Rohff se dresse tel un phare de vérité, prêt à briser les chaînes de la manipulation médiatique. Avec une éloquence sans pareille, il pointe du doigt les incohérences et les biais qui imprègnent les récits diffusés par les médias, offrant ainsi une perspective alternative qui mérite d’être entendue.

Rohff, connu pour sa franchise et son engagement envers la vérité, ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de dénoncer les distorsions de la réalité. Il se demande avec justesse si l’on peut soutenir l’utilisation de l’arme nucléaire comme l’énonce une députée israélienne, interpellant ainsi notre humanité commune. « On doit donc soutenir ça ? L’arme NUCLÉAIRE ?! J’ai encore le droit humain de ne pas être d’accord ? ».

Rohff : dénonciation de la manipulation médiatique et appel à la raison

Housni ne se contente pas de pointer du doigt les responsabilités, il nous confronte à l’ampleur de la tragédie. Avec des chiffres précis, il expose les conséquences dévastatrices des récentes attaques, rappelant que chaque vie compte, qu’elle soit palestinienne, israélienne, ukrainienne, ou d’ailleurs. Plus de 500 vies ont été emportées dans la bande de Gaza, en comparaison des plus de 700 décès en Israël suite à l’attaque lancée par le Hamas.

Rohff met en lumière le rôle crucial des médias dans la formation de notre perception de la réalité. Il pointe du doigt une journaliste israélienne qui, sous le poids de l’émotion, a relayé une information erronée sur les pertes de bébés. Cette correction tardive souligne la nécessité de la vigilance face aux fake news et aux manipulations médiatiques. En fin de compte, le rappeur du 94 ne cherche pas à imposer une vérité unique, mais plutôt à nous encourager à réfléchir par nous-mêmes. Il nous invite à reconnaître la valeur de chaque vie, quelle que soit son origine, et à œuvrer ensemble pour un avenir empreint de paix et de compréhension mutuelle.

Dans ces moments cruciaux de l’histoire, les paroles de Rohff résonnent comme un appel à la raison, à l’empathie et à la remise en question. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir de faire entendre notre voix, de rechercher la vérité et de défendre ce en quoi nous croyons : « Entre le deux poids deux mesures et les fakenews… Je vois beaucoup de médias téléguidés en roue libre… L’histoire des ‘40 bébés égorgés’ était donc fausse, la journaliste rétropédale… Mais les centaines d’enfants TUÉS de l’autre côté du mur sont biens réels ! Mais chut, on a juste le droit de dire qu’ils sont morts (died), mais surtout pas Tués (Killed) leurs vies ont l’air de compter pour du beurre n’est-ce pas ? Les larmes des enfants palestiniens sont aussi salées que celles des enfants israéliens, ukrainiens, ce sont tous des innocents les pauvres… Quelle honte ! Arrêtez votre manipulation foireuse, le peuple est loin d’être naïf. Vous n’influencez que vous-même. », s’est exprimé le Padre du Rap Game sur Twitter.

