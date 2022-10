Aya Nakamura cite le vécu de Booba comme un exemple de carrière parfaite

Aya Nakamura fait l’éloge de Booba

Récemment Booba a déploré le fait de ne pas avoir accepté une collaboration avec Aya Nakamura il y a quelques années en raison du scandale entre cette dernière et Niska. B2O avait préféré à l’époque soutenir son compère face aux accusations de violences conjugales mais depuis il a changé de position et n’a pas hésité à tacler le rappeur originaire d’Évry alors que l’interprète de Djadja vient de tenir des propos élogieux envers le DUC.

Suite à son concert événement sur Fortnite, Aya Nakamura vient d’accorder un entretien au média Booska-P dans lequel elle a évoqué le sujet de la retraite malgré son jeune âge (27 ans) tout en citant Booba sur la façon de gérer l’évolution de sa carrière. L’ancien membre du groupe Lunatic est devenu exemple pour des nombreux artistes en raison de sa longévité avec plus de 25 ans dans le rap tout en réussissant l’exploit de réunir plus 80 000 personnes le mois dernier au Stade de France.

La chanteuse se confie sur la suite de sa carrière

“Ça, je pourrais le faire. Quand t’es artiste, c’est quand t’as beaucoup de vécu comme un Booba. Lui il est assez apte pour capter le truc. Moi je suis en plein dedans, j’ai huit ans de carrière, j’ai plein de trucs à gérer à côté. Je suis déjà dans le truc.” décrit-elle au sujet de produire d’autres artistes comme le fait Booba depuis plusieurs années sous son label du 92i. “Quand t’es artiste, il faut aussi avoir du recul, être à côté, prendre le temps pour son artiste, écouter les sons… C’est du boulot. Moi je vais attendre encore un petit peu pour faire ça.” a-t-elle précisé.

Récemment devenue égérie pour la marque Balenciaga, elle s’est aussi confiée sur une possible reconversion, “Pour l’instant, je reste focalisée sur la musique. C’est vrai que j’aimerais bien faire autre chose, je vais pas dire quoi, mais pour l’instant c’est que musique, que chanteuse.”. Aya Nakamura a ensuite expliqué que la musique reste pour le moment sa grande priorité, “Je vais un peu vers la mode, mais doucement. C’est une passion la musique, pas un travail. Ça devient un travail quand tu vois les exigences des autres qui commencent à te dire “faut faire ci” et être trop dans la demande. Mais quand je suis dans ma chambre toute seule, je kiffe écrire ou écouter de la musique.”.

“Mes proches me disent que je me rends pas compte de mon statut. Honnêtement, je suis bien reconnue. Je suis internationale. Tout le monde s’ambiance dans des pays de fou. C’est incroyable et ça fait partie de la magie de la musique. J’arrive à transmettre mes émotions sur mes sons.” a conclu Aya Nakamura dans cette interview concernant son ascension fulgurante en attendant de découvrir peut être un jour une connexion avec Booba suite à cette première collaboration avortée.