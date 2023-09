Ce regret de Tyson Fury sur Mike Tyson, « Je trouve ça triste que… « 

Avant le 28 octobre prochain, la pression continue de monter entre Tyson Fury et Francis Ngannou pour ce qui s’annonce comme le combat de l’année. À l’occasion d’une conférence de presse, le Britannique a déclaré qu’il pense que son adversaire a fait le mauvais choix au sujet de Mike Tyson, ce dernier ayant rejoint l’équipe d’entraînement de l’ancien champion de l’UFC.

Depuis son départ de l’UFC après obtenu le titre de champion des poids lourds face à Ciryl Gane, Francis Ngannou a rejoint la ligue PFL tout comme Cédric Doumbé et il s’est aussi mis à la boxe anglaise avec comme premier rival, Tyson Fury. Afin de se préparer au mieux pour cet événement qui se déroulera à la fin du mois prochain en Arabie Saoudite, l’athlète camerounais a demandé à Mike Tyson de l’aider et l’ancien champion du monde a accepté cette proposition. Un choix sur lequel s’est exprimé Fury pour livrer son avis concernant cette collaboration.

Mike Tyson est l’idole de Tyson Fury, il porte d’ailleurs le nom de famille de l’ancien boxeur américain comme prénom, mais a été que Iron Mike ait décidé de soutenir Francis Ngannou pour s’entrainer au combat. « Je devrais chialer à chaudes larmes, pas vrai ? Non, sincèrement, si c’était personnel et non business, alors je prendrais tout ça plus sérieusement. Mais là, c’est une décision purement business. », s’est exprimé le Gypsy King.

« Mike Tyson est maintenant entraineur, bravo à lui, et pour moi, c’est irréel. Imaginez : un gars nommé en hommage à une légende de la boxe se retrouve dans le camp adverse au sien ! Je vis un rêve éveillé » a ensuite ajouté Tyson Fury. Le britannique a également affirmé auprès de Sky Sports que Iron Mike va regretter de pas l’avoir soutenu, « Je trouve ça triste que l’homme qui a inspiré mon prénom, une telle légende, se retrouve opposé à moi et doive ressortir perdant de ce combat. Je trouve ça vraiment triste et je pense qu’il devrait être dans mon coin plutôt que dans celui de mon adversaire. ».

« Mais le business reste le business et je comprends que cette décision est purement basée sur le plan business. Peu importe ce qu’il enseignera à Ngannou et à quel point il va lui apprendre la boxe, tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’ils s’en prennent plein la figure. », a conclu Tyson Fury sur cette connexion entre Ngannou et Mike Tyson.

It’s good to see you training hard @francis_ngannou and you’re going to need to!

It doesn’t matter if you’re being trained by the great @MikeTyson, @MuhammadAli or @brucelee

You’re going to get KO’d in the Kingdom 👑🥊🇸🇦#Furyngannou #RiyadhSeason https://t.co/5gau8n0B3s

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 22, 2023